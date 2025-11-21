VIDEO / Branko Ivanković za SK o Vatrenima: Mi smo iznad Brazila, Njemačke, Argentine…

Podijeli :

Branko Ivanković, jedan od najtrofejnijih hrvatskih trenera, u razgovoru za Sport Klub osvrnuo se i na borbu za titulu u HNL-u Dinama i Hajduka, ali i puno drugih zanimljivih tema.

Osim o svom mentoru Miroslavu Ćiri Blaževiću te o nevjerojatnim uspjesima Zlatka Dalića s hrvatskom nogometnom reprezentacijom, koju je sa stilom odveo na Svjetsko prvenstvo 2026. godine, 71-godišnji Ivanković osvrnuo se na potpuno promijenjenu momčad Dinama. Tako je na pitanje tko će na kraju sezone biti hrvatski prvak i čeka li nas mrtva trka Dinama i Hajduka, za Sport Klub rekao:

„Na početku kako je krenulo očekivao sam da će Dinamo s lakoćom bit prvi. No, još uvijek vjerujem da će Dinamo biti prvi jer Hajduk se također tražio da bi se sad malo okrenula situacija u zadnje 3-4 utakmice kad je Hajduk zaista dobro igrao. S druge strane Dinamo je u tih zadnjih par utakmica pokazao slabosti, gubio je utakmice, ali bez obzora na tu bodovnu razliku mislim da je Dinamo ipak u jednoj prednosti u odnosu na Hajduk koji ima tu jednu mladu, poletnu ekipu koja nema preveliki respekt prema bilo kome i koja je već s klincima bila šampion, a to je vrlo važno.

U Dinamo su došli igrači koji se objektivno nikad nisu borili za prvo mjesto i njihova filozofija je ipak malo drugačija i trebat će malo vremena dok shvate kakav je to klub, dok svate koje su potrebe tog kluba. Dinamo u statutu ima, OK možda malo pretjerujem, ali ima napisano da se svake godine mora boriti za prvo mjesto. I naravno, da uz sve to, ako je moguće, dobro i atraktivno igraju. Nije lako, ali to su veliki klubovi i oni to očekuju.“

Vratio se i na svoje trenerske početke u Varaždinu, a usput se dotakao i izbornika Zlatka Dalića kojeg je ‘otkrio’ kao igrača i doveo ga u Varteks.

Tako je Dalić bio tema kad je u pitanju nogometna reprezentacija i plasman na Svjetsko prvenstvo. Ispalo je da su Vatreni imali šetnju kroz svoju skupinu.

„Hrvatska danas sa svakom momčadi može igrati apsolutno ravnopravno, a taj autoritet kroz kvalifikacije, koji pokazujemo u kontinuitetu, je sjajan. Ako usporedimo reprezentacije Brazila, Njemačke i Italije, koji glavinjaju kroz te kvalifikacije, ili da je Hrvatska iznad Brazila, iznad Njemačke, a usudim se reći i iznad Argentine koja, da nije imala onaj poguranac u Kataru na Svjetskom prvenstvu, pitanje je da li bi osvojila titulu prvaka svijeta.

Tako da smo uz jednu smjeru generacije zadržali kvalitetu, zadržali sve ono što je važno, a to je garancija da ćemo biti uspješni na Svjetskom prvenstvu gdje očekujem da barem prođemo skupinu. Nekome je malo čudno da govorim za treće na svijetu, ali to je nogomet i nikad ne znaš kako će se situacija razvijati. Ali prolaz skupine je sigurno sjajan rezultat, a tko god dođe polufinale u bilo kojem sportu, napravio je ogroman rezultat.“

Za kraj je kratko rekao i što ga brine kad su nasljednici Modrića, Kramarića, Perišića i ostalih senatora u pitanju:

„Ja ne volim baš javno govoriti o igračima, jer onda izostaviš nekog koji je također dobar. Ali mogu o problemu koji imamo, a to je problem klasičnih napadača. Kad odu Kramarić i drugi pitanje je hoćemo li pronaći na tim pozicijama takve igrače, baš kao nekad Šukera, Bokšića, Mandžukića, Cvitanovića nažalost nemam takvog profila igrača ali nismo jedini, imao je tih problema i Brazil. Nije lako pronaći igrači te razine… Uz to nam, što je čudno, fale i bočni igrači. Čudi me da kroz HNL nismo uspjeli napraviti i proizvesti kroz HNL.“