VIDEO / Srbija primila gol s centra pa preokrenula i izbjegla blamažu protiv Andore

Nije dobro krenulo za Srbiju u Andori. Nisu uspijevali pronaći put ka golu, a to im se obilo o glavu kada je u 17. minuti Guillaume Lopez s centra pogodio za vodstvo Andoraca. Ipak, Srbi su ubrzo poravnali autogolom Christiana Garcije. Do kraja utakmice je Srbija preokrenula rezultat golovima Dušana Vlahovića i Aleksandra Mitrovića te su tako s pobjedom 3:1 ostali u igri za plasman na Svjetsko prvenstvo u Sjevernoj Americi.

Srbiju je u drugom poluvremenu u vodstvo doveo Dušan Vlahović u 54. minuti da bi u 77. minuti iz kaznenog udarca Aleksandra Mitrović bio siguran za vodstvo 3:1.

Do kraja utakmice se rezultat nije mijenjao i Srbija je došla do svog 10. boda u skupini K. Trenutačno imaju bod manje od Albanije dva kola prije kraja.

Sljedeći susret za Srbiju je protiv Engleske u gostima, a olakotna okolnost je za njih što je Engleska već osigurala Svjetsko prvenstvo u SAD-u, Kanadi i Meksiku. U posljednjem kolu igrat će protiv Latvije kod kuće dok će Albanci u posljednja dva kola igrati protiv Andore u gostima i protiv Engleske kod kuće.

