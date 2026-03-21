VIDEO / Kovačeva Borussia gubila s 2:0, imala tri penala i na kraju slavila protiv Vuškovićevog HSV-a

Borussia Dortmund je u 27. kolu njemačke Bundeslige s 3:2 slavila protiv HSV-a. Iako je gostujuća ekipa golovima Philipa Otelea i Alberta Sambija Lokonge povela s 2:0, momčad Nike Kovača vratila golovima Ramyja Bensebainija (dva kaznena udarca) te jednim golom Serhoua Guirassyja te su na kraju upisali važnu pobjedu.

Poveo je HSV u 19. minuti preko Nigerijca Otelea da bi u 38. minuti nakon greške obrane Dortmunda i sjajnog dodavanja Fabija Vieire Albert Sambi Lokonga pogodio za 2:0. Imala je Borussia priliku za povratak u 45. minuti kada su dobili prvi od ukupno tri kaznena udarca na utakmici. Međutim, Felix Nmecha nije bio precizan i HSV se spasio.

Ipak, u drugom dijelu, u 73. minuti, Borussia je dobila drugi kazneni udarac koji je u pogodak pretvorio Ramy Bensebaini. Samo pet minuta kasnije je Serhou Guirassy zabio za 2:2 da bi u 84. minuti bio dosuđen i treći kazneni udarac za domaće.

Ovaj put je ponovno bio izvođač Bensebaini. Iskusni bek Dortmunda bio je siguran te je pogodio za pobjedu Kovačeve momčadi od 3:2. BVB je tako ostala na devet bodova od vodećeg Bayerna dok je HSV ovim porazom ostao na 11. mjestu s 30 bodova. Njemački velikan 16. momčadi lige bježi šest bodova te sedam kola prije kraja i dalje nisu 100% sigurni u ostanak u elitnom rangu.

