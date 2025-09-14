Velika pobjeda za Jurića i Pašalića protiv Leccea

U trećem kolu talijanske Serie A nogometaši Atalante, koje vodi hrvatski strateg Ivan Jurić, upisali su prvu pobjedu, s uvjerljivih su 4:1 nadigrali Lecce u Bergamu.

U 37. minuti Lecce je načeo Scalvini golom za 1:0, a u nastavku je uslijedio još jači udar Atalante koji je rezultirao s tri nova pogotka. Dva je postigao De Ketelaere, u 51. i 73. minuti, a jedan Zalewski u 70. minuti za 4:1. Počasni pogodak na drugoj strani je postigao N’Dri u 82. minuti.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić bio je u startnoj postavi Atalante, a Jurić ga je zamijenio u 59. minuti.

Udinese je u gostima pobijedio Pisu 1:0 koja nakon tri kola ima remi i dva poraza. Domaćina nije spasio ni hrvatski vratar Adrian Šemper koji je jednom kapitulirao, ali to je gostima bilo dovoljno za tri boda. Strijelac je bio Iker Bravo u 14. minuti.

U prvom nedjeljnom susretu ovog kola Torino je iznenadio Romu u gostima te je pobijedio 1:0. Jedini pogodak je postigao Simeone u 59. minuti. Bio je to prvi poraz Rome u sezoni i prva pobjeda Torina. Uz to, Rimljani su primili prvi ligaški pogodak, a Torino je došao do premijernog gola.