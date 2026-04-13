Vatreni ponovno trese mreže u Americi: Pašalić rano šokirao domaćine, ali Orlando ipak ispustio pobjedu

AP Photo/Kevin Kolczynski via Guliver

Hrvatski napadač ponovno je zabio za svoj klub.

Hrvatski reprezentativac Marco Pašalić bio je strijelac za Orlando City u remiju 1:1 na gostovanju kod Columbus Crewa u 7. kolu MLS lige. Pašalić je doveo svoju momčad u vodstvo u 14. minuti, ali domaćini su uspjeli izjednačiti u 80.

Strijelac izjednačujućeg gola bio je Rossi.

Pašaliću je ovo bio drugi gol u ovoj MLS sezoni. Prvi je zabio protiv Messijevog Inter Miamija. Upisao je i jednu asistenciju u dresu reprezentacije protiv Kolumbije u nedavnom prijateljskom susretu.

Ovim remijem Columbus je stigao do šest bodova u sedam odigranih kola, dok Orlando ima četiri boda.