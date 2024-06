Vatreni oduševio Engleze: Sličan je Modriću, pred njim je transfer karijere

Podijeli :

AP Photo/Ebrahim Noroozi via Guliver

Hrvatska reprezentacija bila je razočarana podjelom bodova s Albanijom, a među rijetkima koji su zadovoljili nastupom bio je Luka Sučić.

Engleski novinar Ben Jacobs nakon remija pisao je da bi Sučić karijeru mogao nastaviti u Fulhamu, a spomenuo je i Milan i Dortmund. Sada mu transfer karijere već ovog ljeta predviđa i engleski portal GiveMeSport.

Na tom su portalu objavljena imena 24 nogometaša, po jednog iz svake reprezentacije koja je trenutno na Euru, koji bi ovog ljeta mogli promijeniti klub. Među Vatrenima su izdvojili 21-godišnjeg Sučića i napisali:

“Ugovor mu traje do 2025. godine, a s obzirom na to da do danas nema znakova o produljenju, vjerojatno je da će austrijski velikan radije uzeti veliku odštetu nego riskirati da 21-godišnjak besplatno ode za 12 mjeseci. Sučić je visok, impozantan lutajući playmaker, koji ima sličnosti s Lukom Modrićem.

Sučića su kao novog igrača prije par godina razmatrali Liverpool i Newcastle, dok su ovog ljeta to Fulham, Milan i Borussia Dortmund. RB Leipzig navodno nije u planovima.”