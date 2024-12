HAJDUK – RIJEKA (od 17:45) Jadranski derbi na Poljudu, danas dobivamo jesenskog prvaka?

Gledajući isključivo formu, favorit je - Rijeka. Lider SHNL-a još je neporažen u 16 kola (osam pobjeda i osam remija), te je u posljednjih pet kola ostvario tri pobjede i dva remija.

Hajduk je, pak, u istom razdoblju pobijedio samo Dinamo na Poljudu. Dvaput je remizirao i dvaput izgubio.

Derbi će biti intrigantan iz još jednog kuta. Hajduk je najbolji domaćin lige (7-1-0), a Rijeka najuspješniji gost (4-4-0). Hajduku na ruku ide to što igra pred svojim navijačima, a Rijeci to što ima i najbolju obranu lige, sa samo pet primljenih golova do sada.

S obzirom na taktičku pragmatičnost dvojice trenera Gattusa i Đalovića, ali i činjenicu da je njihov prvi ovosezonski okršaj na Rujevici završio 0:0 (da ne kažemo ništa-ništa), nekako je dojam da ni danas nećemo gledati neku lepršavu, atraktivnu i golovima bogatu utakmicu. Više bi to moglo biti nekakvo taktičko nadmudrivanje, "mrvljenje", uz visoku disciplinu u obrani, ali i skroman napadački dio. Daleko od toga da neće htjeti pobijediti, ali gotovo se sigurno neće upuštati u (pre)velike rizike.