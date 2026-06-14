Vatreni nestrpljivi pred Englesku: ‘Gledaš ostale i stvarno želiš biti na terenu. Ali, moramo ostati hladne glave’

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xxDamirxSkomrljx via Guliver

Duje Ćaleta-Car i Luka Sučić odgovarali su na pitanja novinara u Alexandriji,

Hrvatska nogometna reprezentacija još uvijek čeka na svoju prvu utakmicu u sklopu Svjetskog nogometnog prvenstva u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Za samo tri dana, Vatreni će se suočiti sa svojim prvim ispitom na Mundijalu, protiv jednog od prvih kandidata za naslov – Engleske.

Momčad Zlatka Dalića još uvijek se priprema u Alexandriji gdje je smještena baza reprezentacije. Kao i svakog dana, ondje je bila organizirana konferencija za medije na kojoj su prisustovali Luka Sučić i Duje Ćaleta-Car.

U kontekstu igranja protiv Engleske, novinari su upitali hrvatskog stopera o iskustvu igranja u Premier ligi kad je branio boje Southamptona:

“Ta jedna sezona je iza mene, ali mi nije ostala u najboljem sjećanju jer smo ispali iz lige i jer nisam igrao koliko sam htio. Ipak, bilo je to lijepo iskustvo, osjetio sam engleskoi nogomet, stadione i atmosferu. Spreman sam za Englesku.”

Sučić je u dresu Real Sociedada imao priliku zaigrati protiv Judea Bellinghama:

“On je jedan od najboljih veznjaka na svijetu i začudilo bi me da ne bude u prvih 11. Igrao sam protiv njega, strašan veznjak.”

Ćaleta-Car bio je dio momčadi Vatrenih koja je zaigrala protiv Engleske na otvaranju Eura 2021., a branič smatra kako su se iz tog dvoboja mogle izvući pouke:

“Kad se izgubi prva utakmica, sjećanja ne mogu biti dobra, ali bilo je to jedno veliko iskustvo. Mogli smo i bolje odraditi neke stvari, nažalost, izgubili smo 1:0. To iskustvo moglo bi nam poslužiti i u ovoj utakmici.”

Sučić smatra kako na ovom Mundijalu neće imati istu ulogu kao na prošlom u Kataru:

“Bitno je doživjeti atmosferu u krugu reprezentacije. Mislim da ću sad imati drukčiju ulogu nego u Kataru, drukčija su očekivanja. Imamo dobar miks starijih i mlađih igrača.”

Hrvatska svoju prvu utakmicu igra tek u sedmom danu Svjetskog prvenstva, a Ćaleta-Car otkriva da su Vatreni već postali malo nestrpljivi:

“Gledaš ostale, stvarno želiš biti na terenu i osjetiti atmosferu. Najvažnije je da u srijedu budemo spremni i da ne izgorimo od prevelike želje. Svi smo nestrpljivi, ali moramo biti hladne glave.”

Stoper Vatrenih kaže da ga je kod Engleza najviše impresionirao Harry Kane:

“Izdvojio bih Kanea koji me oduševio, njegove kretnje i postavljanja u svakom trenutku… Vidi se da je majstor i da zna što treba napraviti.”

Oba igrača istaknula su podršku navijača, a osobito onih najmlađih:

“Svaki put kad dođemo s treninga, puno djece nas čeka. Drago nam je zbog podrške i ne mislim da je to pritisak. Treba vratiti navijačima na najbolji mogući način, neka je naša zastava opet tu u Americi. Samo neka sretno dođe do Dallasa”, poručio je Ćaleta-Car.

“Uvijek je lijepo vidjeti naš narod, ima nas svugdje i veliki je motiv igrati za ovaj grb. I ja sam bio takav kao dijete, uvijek ću uzeti vremena za djecu da se slikam s njima ili im dam autogram”, nadovezao se Sučić.

Hrvatska utakmicu protiv Engleske igra u Dallasu, 17. lipnja u 22 sata.