Vatreni napredovali na novoj FIFA ljestvici

Podijeli :

xxVladoxKosx via Guliver

Hrvatska nogometna reprezentacija napredovala je za jedno mjesto na najnovijoj ljestvici Međunarodne nogometne federacije (FIFA) i sada je deveta reprezentacija svijeta.

Na posljednjoj ljestvici Vatreni su bili deseti, a nakon odličnog starta u kvalifikacijama za SP napredovali su za jednu stepenicu, te su sada deveti sa 1.714 bodova.

POVEZANO VIDEO / Sjajna Hrvatska deklasirala Crnu Goru i juri prema SP-u, ovacije Modriću!

Vrh ljestvice su preuzeli Španjolci sa 1.875 bodova, napredovala je i Francuska koja je sada druga (1.870,92), dok je vodeća Argentina pala na treću poziciju (1.870,32).

Engleska je zadržala četvrto mjesto, dok se Portugal probio za jedno mjesto i sada je peti. Brazil je pao na šesto mjesto, a ispred Hrvatske su i Nizozemska, te Belgija. TOP 10 zatvara Italija.

Njemačka je prvi put nakon listopada 2024. ispala iz prvih deset. Trenutačno je na 12. mjestu.

U odnosu na prošlo izdanje ljestvice, najveći skok napravila je Slovačka koja je napredovala za deset pozicija a i sada je na 42. mjestu.

Sljedeće izdanje ljestvice bit će 23. listopada.