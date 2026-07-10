Varela okončao suradnju s Andyjem Barom: Agent mu je postao 83-godišnji Izraelac

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Damir Krajac CROPIX via Guliver

Možda je i prelazak u rezervnu momčad Dinama rezultirao prekidom suradnje.

Cardoso Varela novu će sezonu započeti u drugoj momčadi Dinama. Mladi portugalski krilni napadač priključio se sastavu Jerka Leke, gdje bi trebao imati znatno veću ulogu i veću minutažu. Kroz nastupe u drugom razredu hrvatskog nogometa pokušat će se nametnuti i ponovno izboriti mjesto među seniorima.

Ubrzo nakon informacije da je preseljen u Dinamo B, pojavila se i vijest o promjeni u njegovom zastupničkom timu. Varela je dosad surađivao s Andyjem Barom, no sada je potpisao ugovor s agencijom u vlasništvu Pinija Zahavija, jednog od najpoznatijih i najutjecajnijih nogometnih agenata na svijetu.

Sedamnaestogodišnjak nije bio u zapisniku za posljednju pripremnu utakmicu prve momčadi protiv Kopra, u kojoj je Dinamo slavio 4:2. Tijekom ljetnih priprema nastupio je u dvobojima protiv Radomlja i Brinja, ali nije uspio uvjeriti trenera Marija Kovačevića da mu povjeri veću ulogu u seniorskoj momčadi.

Konkurencija na krilnim pozicijama u Dinamu trenutačno je velika jer trener na tim mjestima ima Mislava Oršića, Arbera Hoxhu, Danija Rodrigueza, Frana Topića i Matea Lisicu. Upravo zbog toga u klubu smatraju da je za Varelinov napredak bolje da igra redovito u Dinamu B nego da većinu vremena provodi čekajući priliku s klupe prve momčadi.

Dinamo B nakon četiri godine vraća se u službena natjecanja. Momčad će se natjecati u SuperSport Prvoj NL, drugom rangu hrvatskog nogometa, a sezona započinje 22. kolovoza. Na klupi će biti bivši igrač Dinama i hrvatski reprezentativac Jerko Leko.

Glavna ideja povratka druge momčadi jest pružiti mladim igračima kvalitetniji prijelaz iz juniorskog u seniorski nogomet kroz utakmice protiv iskusnijih protivnika. U prvoj sezoni Dinamo B neće imati mogućnost ulaska u SHNL, ali neće postojati ni opasnost od ispadanja u niži rang. Domaće susrete trebao bi igrati u Zaprešiću, na stadionu nekadašnjeg Intera.