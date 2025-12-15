Van Dijk komentirao Salaha i njegov mogući odlazak iz Liverpoola

Podijeli :

AP Photo/Jon Super via Guliver

Mohamed Salah ponovno je dio momčadi Liverpoola nakon izjava da ga je 'klub bacio pod autobus'.

Kapetan Liverpoola Virgil van Dijk poručio je da su njegovi razgovori s Mohamedom Salahom usmjereni isključivo na to da ga uvjeri u nastavak karijere u dresu Liverpoola.

POVEZANO VIDEO / Salah se vratio u sastav Liverpoola i odmah upisao asistenciju u pobjedi

Uputio je i pohvale treneru Redsa Arneu Slotu zbog načina na koji se nosi s nimalo ugodom situacijom u momčadi i unutar svlačionice.

“Razgovaram s njim o svemu. Rekao sam mu da želim da ostane. Volio bih ga imati blizu sebe jer je jedan od najboljih”, kazao je van Dijk o Salahu i dodao:

“Ipak, činjenica je da ide na Afrički kup nacija. Naravno da ćemo biti u kontaktu sljedećih tjedana, kao i uvijek i na kraju ćemo vidjeti. Želim mu apsolutno sve najbolje i da se vrati. Nadam se da hoće, ali nemam kontrolu nad tim…”

Svi su u Liverpoolu zabrinuti, pa tako i van Dijk.

“Nadamo se da će tamo biti uspješan i svi se nadamo da će se vratiti i biti važan dio momčadi Liverpoola do kraja sezone. S druge strane svi znamo nogomet i nemamo pojma što će se dogoditi. On je vrlo važan za našu momčad, ali u ovoj situaciji postoji više strana.”

Komentirao je i Slota.

“Situacija je takva da stvara mnogo buke. Kao kapetan moram se nositi s tim kako momci reagiraju na to, a oni su bili savršeni. Na kraju, i sam Mo je također reagirao savršeno. Čujem, pratim što se događa i što je najvažnije, spreman sam reagirati. Ovaj trenutak je vrlo dobar da vidimo kako će svi reagirati. Mislim da je trener Arne Slot savršeno odradio posao”, zaključio je van Dijk.