UŽIVO RIJEKA – SPARTA 0:0 Čeka se nastavak utakmice, u kakvom će stanju biti travnjak Rujevice?

Odgoda nastavka susreta Rijeke i Sparta imala je lančanu reakciju još par odgoda. Naime, Rijeka je u nedjelju od 16 sati trebala igrati kod kuće protiv Osijeka, ali je sada novi termin ponedjeljak 27. listopada u 16:30 sati.

To je automatski promijenilo i termin utakmice Vukovar 1991 - Dinamo, otprije zakazane istog dana. Umjesto u 18 sati, lopta će u Vinkovcima s centra krenuti u 19 sati.

Također, uslijed svega će biti odgođena i utakmica osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, koju je Osijek trebao igrati u srijedu, 29. listopada u gostima s Varaždinom. Novi termin te utakmice će biti naknadno određen.