UŽIVO RIJEKA – SPARTA 0:0 Čeka se nastavak utakmice, u kakvom će stanju biti travnjak Rujevice?

Niti 24 sata nakon prekida, nastavlja se utakmica Rijeka - Sparta (0:0) u 2. kolu Konferencijske lige. Od 16 sati na Rujevici kreće drugo poluvrijeme u, nadamo se, boljim vremenskim uvjetima od onih koji su vladali večer ranije na Kvarneru.
Odgoda Rijeka - Osijek
Odgoda nastavka susreta Rijeke i Sparta imala je lančanu reakciju još par odgoda. Naime, Rijeka je u nedjelju od 16 sati trebala igrati kod kuće protiv Osijeka, ali je sada novi termin ponedjeljak 27. listopada u 16:30 sati.
To je automatski promijenilo i termin utakmice Vukovar 1991 - Dinamo, otprije zakazane istog dana. Umjesto u 18 sati, lopta će u Vinkovcima s centra krenuti u 19 sati.
Također, uslijed svega će biti odgođena i utakmica osmine finala SuperSport Hrvatskog nogometnog kupa, koju je Osijek trebao igrati u srijedu, 29. listopada u gostima s Varaždinom. Novi termin te utakmice će biti naknadno određen.
Kako je to izgledalo sinoć
Za početak, prisjetimo se kako je to izgledalo sinoć u Rijeci. Pogledajte trenutak u kojem je utakmica prekinuta prvi put, OVDJE.
Prije toga, Rijeka je zabila gol koji je poništen zbog zaleđa Tonija Fruka. Tu situaciju pogledajte OVDJE.
Nije bilo lako ni djeci koja su izašla na travnjak kao pratnja igračima. Kako su ih Riječani pokušali zaštititi od kiše, pogledajte OVDJE.
Rijeka - Sparta, nastavak drugi
Nakon prvog prekida u četvrtak, poslije manje od 15 minuta igre, utakmica je u 'vaterpolskim' uvjetima na Rujevici nastavljena, ali samo na pola sata. Čim je prvo poluvrijeme završeno, pala je odluka da nogometa više neće biti i da će utakmica biti nastavljena u petak od 16 sati.
