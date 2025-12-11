UŽIVO OD 21.00 / RIJEKA – CELJE Stigli su sastavi! Hrvatski prvak pred teškim ispitom u regionalnom derbiju

Nogometaši Rijeke će u petom kolu Konferencijske lige od 21:00 ugostiti Celje na Rujevici. U ovom susretu bodovi su imperativ za Rijeku. Nakon četiri utakmice ima pet bodova i ako pobijedi, napravit će velik korak prema play-offu uoči zadnjeg kola kad ide u goste Šahtaru. Celje se nalazi na trećem mjestu s devet bodova i ono će u slučaju pobjede osigurati europsko proljeće.
Stigli su sastavi!
Rijeka: Zlomislić, Devetak, Majstorović, Radeljić, Oreč. Petrovič, Dantas, Gojak, Vignato, Fruk, Adu-Adjei
Celje: Leban, Tutyškinas, Nieto, Bejger, Vuklišević, Kvesić, Vidović, Daniel, Kovačević, Iosifov, Sturm
Sanchez komentirao šuškanja oko poziva Slovenije
Rijeka u četvrtak od 21 sat na Rujevici dočekuje Celje u utakmici 5. kola Konferencijske lige. Rijeke se nalazi na 24. mjestu s pet bodova. Trener Rijeke osvrnuo se na medijske napise.
Trener Celja: ‘Dolazimo u Rijeku po pobjedu’
Španjolski trener Albert Riera poručio je kako se Celje ni u jednoj europskoj utakmici dosad nije osjećalo slabije od protivnika te očekuje da će tako biti i u dvoboju protiv Rijeke. Slovenski prvak gostuje na Rujevici u četvrtak u 21 sat u sklopu petog kola Konferencijske lige, a u susret ulazi s trećeg mjesta na ljestvici.
Tko nedostaje?
Trener Rijeke ne može računati na igrače koji su već neko vrijeme van kadra, Milu Škorića, Damira Kreilacha i Silvija Ilinkovića. U redovima Celja nema Darka Hrke i Juanja Nieta, a upitan je Žan Karničnik.
Što kažu kladionice?
Rijeka je favorit u večerašnjoj utakmici.
Pobjeda Rijeke: 2.10
Neriješeno: 3.80
Pobjeda Celja: 3.80
Tko sudi?
Glavni sudac utakmice je Talijan Andrea Colombo. Pomagat će mu sunarodnjaci Giovanni Baccini i Giuseppe Perrotti. Četvrti sudac je Kevin Bonacina, a u VAR sobi nalaze se Valerio Marini i Daniele Paterna.
