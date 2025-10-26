UŽIVO OD 16:15 / Stigli su sastavi za prvi El Clasico sezone

Od 16 sati i 15 minuta krenut će prvi El Clasico sezone. Real Madrid će na Santiago Bernabeuu ugostiti Barcelonu. Madriđani su trenutačno na vodećoj poziciji u La Ligi, ali eventualnim porazom u El Clasicu izgubili bi to prvo mjesto.
15:07
Stigli su sastavi
Xabi Alonso i Hansi Flick odabrali su svoju jedanaestoricu za susret.
Real Madrid: Courtois - Valverde - Militao - Huijsen - Carreras - Guler - Tchouameni - Camavinga - Vinicius - Bellingham - Mbappe
Barcelona: Szczesny - Kounde - Cubarsi - Garcia - Balde - Pedri - De Jong - Lopez - Yamal - Torres - Rashford
13:55
Tko nedostaje?
Obje ekipe imaju nekoliko izostanaka, no u težoj situaciji je Barcelona koja neće moći računati na čak sedam važnih igrača. U Madridu tako neće zaigrati Andreas Christensen, Joan Garcia, Gavi, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha i Marc Andre Ter Stegen. Kod Reala nedostaju "samo" Antonio Rudiger i David Alaba.
13:54
Tko sudi?
Utakmicu će suditi Cesar Soto Grado. Bit će mu to drugi El Clasico u karijeri. Prošli put je sudio u travnju 2024. godine kada je nastala drama oko nepriznatog pogotka Barceloni.
