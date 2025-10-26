UŽIVO OD 16:15: Sve je spremno za prvi El Clasico sezone

UŽIVO

Od 16 sati i 15 minuta krenut će prvi El Clasico sezone. Real Madrid će na Santiago Bernabeuu ugostiti Barcelonu. Madriđani su trenutačno na vodećoj poziciji u La Ligi, ali eventualnim porazom u El Clasicu izgubili bi to prvo mjesto.

Tko nedostaje?

Obje ekipe imaju nekoliko izostanaka, no u težoj situaciji je Barcelona koja neće moći računati na čak sedam važnih igrača. U Madridu tako neće zaigrati Andreas Christensen, Joan Garcia, Gavi, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha i Marc Andre Ter Stegen. Kod Reala nedostaju "samo" Antonio Rudiger i David Alaba. 

Tko sudi?

Utakmicu će suditi Cesar Soto Grado. Bit će mu to drugi El Clasico u karijeri. Prošli put je sudio u travnju 2024. godine kada je nastala drama oko nepriznatog pogotka Barceloni.

