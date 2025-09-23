Uremović odigrao svih 90 minuta u pobjedi svog Kawasakija

U susretu 31. kola japanskog nogometnog prvenstva Kawasaki Frontale je na gostovanju pobijedio Shonan Bellmare sa 2:1, a u pobjedničkim redovima je nastupio hrvatski nogometaš Filip Uremović.
Golove za Kawasaki zabili su Yasuto Wakizaka (28) i Tatsuya Ito (80), dok je za domaćine strijelac bio Koki Tachi (82).
Uremović, koji je u Kawasaki stigao u srpnju iz Hajduka, odigrao je svih 90 minuta, a u 69. minuti je zaradio žuti karton.
Kawasaki se trenutačno nalazi na sedmom mjestu sa 51 bodom, deset manje od lidera Kashime. Shonan drži 19. mjesto sa 25 bodova.
