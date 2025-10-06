UEFA dozvolila da Modrić i Baturina odmjere snage u Australiji, evo i zašto

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Iako UEFA načelno ne dozvoljava igranje ligaških utakmica izvan matične zemlje, iznimno su dopustili odigravanje prvenstvene utakmice Serie A između AC Milana i Coma u australskom Perthu.

Portal football-italia.net javlja da je sada UEFA i službeno potvrdila odluku, iako je pitanje o odigravanju ove utakmice ostalo neriješeno na sastanku Izvršnog odbora prošlog mjeseca u Tirani.

Talijani su poslali zahtjev za odigravanje susreta Milana i Coma izvan Italije, dok su Španjolci tražili da Barcelona i Villarreal svoj susret odigraju u Miamiju. Oba su zahtjeva odobrena uz napomenu da se ostaje pri “jasnom protivljenju odigravanju utakmica domaće lige izvan matične zemlje”.

Talijanski su klubovi, uz podršku vodstva Serie A, zatražili su da se njihov dvoboj odigra u Australiji u veljači 2026. godine. Razlog je praktične prirode – stadion Meazza, poznatiji kao San Siro, u to će vrijeme biti zauzet zbog ceremonije otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. godine. Modrić će tako na drugom kraju svijeta odmjeriti snage s Martinom Baturinom, Ivanom Smolčićem i Nikolom Čavlinom.

Barcelona i Villarreal dobili su dopuštenje da svoju utakmicu odigraju u Miamiju 20. prosinca ove godine.