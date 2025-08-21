VIDEO / Crystal Palace debitirao ‘u Europi’, teže od očekivanog pobijedili su Norvežane

Podsjetimo da je Crystal Palace osvojio engleski FA Cup i da je trebao zaigrati u Europskoj ligi, ali ga je UEFA suspendirala i degradirala u ligu ispod, Konferencijsku ligu.

Tu su danas debitirali i teže od očekivanog pobijedili Norvežane. Jedini pogodak na susretu djelo je Matete iz 54. minute.

