Vida izborio penal s kojim je AEK kreirao neviđeni preokret, Rumunji vodili do 98. pa ispali

Nogometaši AEK-a iz Atene slavili su protiv rumunjske Universitatee Craiove 3:2 u jednom od najdramatičnijih susreta šestog kola Konferencijske lige. Craiova je sve do 98. minute vodila 2:1 i imala osiguran plasman u nokaut-fazu, no u završnici je sve prosula i na kraju ispala iz natjecanja.

Rumunji su nakon sat vremena igre imali velikih 2:0 zahvaljujući pogocima Stefana Baiarama i Alexandrua Cicaldaua. AEK se vratio u 65. minuti, kada je hrvatski stoper Domagoj Vida smanjio rezultat. S tih 2:1 za goste ušlo se u samu završnicu, a sudac Giorgi Kruashvili odredio je čak osam minuta sudačke nadoknade.

Vida izborio penal, Jović presudio

Drama je kulminirala u osmoj minuti nadoknade, kada je Dereck Kutes izjednačio na 2:2. No, tu nije bio kraj. U 13. minuti dodatka Vida je izborio kazneni udarac, a srpski napadač Luka Jović hladnokrvno ga je realizirao za potpuni preokret i pobjedu AEK-a.

Ovim raspletom Grci su skočili na treće mjesto ljestvice s 13 bodova i osigurali izravan plasman u osminu finala Konferencijske lige. S druge strane, Craiova je doživjela pravi slom – poraz u 105. minuti gurnuo ju je na 25. mjesto, prvo ispod crte, koje ne vodi ni u doigravanje.

Neočekivani dobitnik večeri postala je češka Sigma Olomouc. Iako su nakon izjednačujućeg pogotka Zrinjskog pali na 25. poziciju, Jovićev gol ih je pogurnuo na 24. mjesto, posljednje koje donosi plasman u nokaut-fazu natjecanja.