‘U Hrvatskoj krivimo suce, vjetar, sunce, a Europa nam pokazuje koliko smo mali i nebitni’

Ante Čizmić Cropic by Guliver

Hajduk je doživio novo razočaranje u Europi – u 3. pretkolu Konferencijske lige ispao je od albanskog Dinamo Cityja, koji je prolaz osigurao nakon produžetaka.

Razočaranih je puno, a jedan od njih je i bivši stoper Hajduka, Luka Vučko.

“Iskreno, ni u ludilu nisam mislio da će se ovo dogoditi na uzorku prve utakmice, ali balun je još jednom pokazao koliko je prevrtljiv”, poručio je Vučko,

“Od početka utakmice jasno je bilo da nas je Dinamo napao visoko i da nismo imali rješenje kako izaći i preživljavali smo u početku utakmice, ali Dinamo je vrlo brzo anulirao našu prednost. Dinamo City je svoju bolju utakmicu okrunio s još dva gola i na kraju se možemo samo pokunjiti, u Hrvatskoj ligi su nam uvijek svi krivi, sunce, vjetar, suci, ali Europa nas je ogolila maksimalno i mene boli što smo toliko nemoćni i nebitni na europskoj karti, a realno nismo igrali protiv ozbiljnije ekipe”, napisao je Vučko u komentaru za Dalmatinski portal.