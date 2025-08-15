I on je dio problema: Livaja je u 15 europskih utakmica zabio samo jednom – iz penala protiv Farana

Podijeli :

xxAntexCizmicx by Guliver

Kapetan Hajduka Marko Livaja imao je još jednu tešku večer u Europi. U 110. minuti uzvrata protiv Dinamo Cityja, pri vodstvu domaćina 2:1 i s igračem više, neočekivano se srušio u kaznenom prostoru.

Iz te situacije razvila se kontra iz koje su Albanci zabili za 3:1 i izborili prolazak u play-off Konferencijske lige. Pogotku je prethodila nesigurna reakcija Hajdukove obrane i golmana, što je Hekuran Berisha iskoristio za pogodak.

Livajin učinak u europskim kvalifikacijama ostaje skroman — u 15 nastupa ima samo jedan pogodak (iz penala protiv HB Torshavna) i tri asistencije. Iako je u dvije utakmice protiv Dinama iz Tirane imao prilike, nije se upisao među strijelce.

Od povratka u Hajduk 2021. sudjelovao je u ispadanjima od Tobola, Villarreala, PAOK-a, Ružomberoka i sada Dinamo Cityja, dok je prolazio protiv Vitorije, Torshavna i Zire. Za Hajduk je ukupno odigrao 174 utakmice, postigao 93 gola i upisao 44 asistencije.

Livajina indisponiranost definitivno je jedan od glavnih razloga Hajdukovih posrtaja u Europi, a pogotovo to vrijedi za Dinamo City. S obzirom koliko ga cijene i kakav status ima u Splitu, Marko Livaja mora igrati bolje u europskim utakmicama.