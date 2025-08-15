Hajduk rekordni 15. put zaredom ispao u europskim kvalifikacijama, neki od protivnika ispali bi iz SHNL-a

Podijeli :

Cizmic Cropix by Guliver

Hajduk je završio europsku sezonu već u trećem pretkolu Konferencijske lige, ispavši od albanskog Dinamo Cityja.

Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, splitska momčad u uzvratu u Tirani izgubila je 3:1 nakon produžetaka, čime je 15. godinu zaredom zaustavljena u kvalifikacijama europskih natjecanja.

Ovaj niz kontrast je nekadašnjim europskim uspjesima kluba, koji je u prošlosti igrao polufinale Kupa kupova i Kupa UEFA te četvrtfinale Lige prvaka. Posljednji put Hajduk je izborio skupinu 2010. godine, kad je u play-offu Europa lige izbacio rumunjsku Unireu. Od tada do danas, svaka europska sezona završavala je ispadanjem u pretkolima.

Klubovi koji su izbacili Hajduk u pretkolima od 2011. do danas:

2011. Stoke City, treće pretkolo Europa lige, 0:1, 0:1

2012. Inter, treće pretkolo Europa lige, 0:3, 2:0

2013. Dila Gori, treće pretkolo Europa lige, 0:1, 0:1

2014. Dnipro, play-off Europa lige, 0:0, 1:2

2015. Slovan Liberec, play-off Europa lige, 0:1, 0:1

2016. Maccabi Tel Aviv, play-off Europa lige, 2:1, 1:2 (na penale)

2017. Everton, play-off Europa lige, 1:1, 0:2

2018. FCSB, treće pretkolo Europa lige, 0:0, 1:2

2019. Gzira United, prvo pretkolo Europa lige, 1:3, 2:0

2020. Galatasaray, treće pretkolo Europa lige, 0:2 (zbog pandemije korone igrala se samo jedna utakmica)

2021. Tobol, drugo pretkolo Konferencijske lige, 2:0, 1:4

2022. Villarreal, play-off Konferencijske lige, 0:2, 2:4

2023. PAOK, treće pretkolo Konferencijske lige, 0:0, 0:3

2024. Ružomberok, treće pretkolo Konferencijske lige, 0:1, 0:0

2025. Dinamo City Tirana, treće pretkolo Konferencijske lige, 2:1, 1:3.