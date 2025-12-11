Fruk: Nitko sretniji od nas! Zasluženo se nadamo europskom proljeću

Podijeli :

xIgorxKupljenikx SPP_1027575 via Guliver Image

Najbolji igrač Rijeke komentirao je važnu pobjedu protiv Celja.

Nogometaši Rijeke u susretu 5. kola Konferencijske lige na svojoj su Rujevici svladali Celje sa 3-0 (0-0).

Golove za Rijeku postigli su Daniel Adu-Adjei (55), Dejan Petrovič (71) i Toni Fruk (78). Protiv vodećeg sastava slovenskog prvenstva Rijeka se na svom terenu postavila autoritativno te diktirala tempo od samog starta i ztasluženo slavila.

Nakon utakmice, dvoboj je komentirao najbolji igrač Rijeke – Toni Fruk:

“To smo priželjkivali, to smo htjeli. Na početku smo imali malo problema, tražili smo se, pokušali zaustaviti tranziciju. Držali smo se dogovora, nagradilo nas je s tri pogotka i nitko sretniji od nas”, poručio je.

“Moji suigrači su to vrhunski iskoristili, vidjeli gdje ima prostora, radili smo to i na treningu i očekivali smo to. Popunjavali smo rupe gdje ih je bilo. Vrhunska utakmica svakog igrača i zasluženo se nadamo europskom proljeću”, zaključio je Fruk.