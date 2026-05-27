U Rusiji je Modriću zamalo ‘uništio’ karijeru, a sada je donio važnu odluku nakon razgovora s doktorima

Nogomet 27. svi 202610:56 0 komentara
AP Photo/Martin Meissner via Guliver

Danski nogometni vratar Kasper Schmeichel objavio je kako je u dobi od 39 godina odlučio završiti igračku karijeru.

Schmeichel je zadnje dvije godine član škotskog velikana Celtica, ali u završnici upravo završene sezone nije branio zbog ozljede ramena koju je zadobio u veljači zbog koje se i odlučio na kraj karijere.

“Kada mi u lipnju istekne ugovor s Celticom, završit ću karijeru. Odluku sam donio nakon konzultacija s nekoliko kirurga, specijalista za rame, koji su mi rekli kako ne smijem računati da bih se nakon operacije mogao vratiti igranju na najvišoj razini”, rekao je Schmeichel.

Sin legendarnog Petera Schmeichela, Kasper Schmeichel je i sam izgradio sjajnu karijeru tijekom koje je upisao 120 nastupa za dansku reprezentaciju, a najveći uspjeh ostvario je na klupskoj razini kada je 2016. godine s Leicester Cityjem osvojio naslov prvaka Engleske. S Leicesterom, za koji je igrao od 2011. do 2022., je osvojio i FA Kup 2021., dok je sa Celticom osvojio dva naslova prvaka Škotske te po jedan Kup i Liga kup.

Hrvatski navijači ponajviše ga pamte po obranjenom kaznenom udarcu Luki Modriću u osmini finala Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018., pred sam kraj drugog produžetka. Unatoč promašaju, Modrić je u raspucavanju ponovno preuzeo odgovornost i ovaj put zabio.

Junak hrvatskog prolaska u četvrtfinale bio je vratar Danijel Subašić, koji je obranio čak tri penala. Hrvatska je kasnije stigla do srebra, dok je Modrić proglašen najboljim igračem turnira. Sve ostalo je povijest, a teško je i zamisliti kako bi izgledala Modrićeva reprezentativna i klupska karijera da je Hrvatska tada ispala od Danske…

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)