U Realu ogorčeni na suđenje u La Ligi, sad im slijedi sudac iz BiH: ‘Barem nam sada stiže pravi sudac’

UEFA by Guliver

Madridski Real stigao je do tri boda (2:1) u San Sebastianu protiv Reala Sociedada, ali glavna tema nakon utakmice bila je - suđenje.

Ništa čudno u La Ligi, zadnjih nekoliko godina ne prestaju prozivke na račun španjolskih sudaca, a sada se isto dogodilo i nakon dvoboja na Anoeti. Trener madridskog Reala Xabi Alonso izrazio je nezadovoljstvo suđenjem, pogotovo što je nakon pola sata utakmice isključen Dean Huijsen. Alonso smatra da je Nizozemac koji igra za španjolsku reprezentaciju zaslužio ‘samo’ žuti karton.

Iako je Real došao do tri boda, pritisak kluba urodio je plodom – sudac iz VAR sobe Jorge Figueroa Vázquez suspendiran je jer nije pozvao glavnog suca da pregleda spornu situaciju.

Kraljeve čeka prvi ovosezonski dvoboj u Ligi prvaka protiv Marseillea, a španjolski mediji pišu kako su ‘umorni od La Lige i njezina suđenja’. Jedan od čelnika kluba izjavio je: “Barem nam sada u Ligi prvaka sudi pravi sudac”, prenosi Defensa Central.

Utakmica u španjolskoj prijestolnici na rasporedu je sutra u 21 sat, a tu će pravdu dijeliti BiH sudac, Irfan Peljto, koji je Realu već sudio prošle sezone u dvoboju s Leipzigom.