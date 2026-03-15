Tudor: U svakom klubu na svijetu isto je kao u Tottenhamu kad nema dobrih rezultata

AP Photo/Jon Super via Guliver

Prvi bod za Igora Tudora je tu na klupi Spursa...

… i to kakav, s obzirom da je Tottenham odigrao 1:1 s Liverpoolom na Anfieldu u 26. kolu Premier lige. Domaćin je vodio od 18. minute golom Dominika Szoboszlaija, a onda je Richarlison u 90. minuti zabio za veliki bod Spursa.

To je ujedno i prvi bod u Premier ligi još od 1. veljače i remija s Manchester Cityjem. Tottenham je sada 16. na tablici s 30 bodova, što je bod više od zone ispadanja. Trener Igor Tudor iz Tottenhama upitan je za Sky Sports ima li njegova momčad borbenost o kojoj je govorio nakon prošle utakmice:

“Da. Ovo je nevjerojatan, fantastičan bod koji smo ovdje osvojili, i potpuno zaslužen. Pokazali smo momčadski duh. Čestitam dečkima.

Vrlo je teško uopće objasniti naše okolnosti. Na treningu smo se pripremali na jedan način, a jutros nam je Conor Gallagher rekao da ne može igrati, pa smo morali mijenjati igrače i pozicije. Trenutak je stvarno čudan i to je još veći izazov, pokazati tko smo. Igrači su bili zaista nevjerojatni.”

POVEZANO VIDEO / Prvi bod za Tudora na klupi Spursa, remi na Anfieldu VIDEO / Viralna scena na Anfieldu, Tudor prišao krivom čovjeku misleći da je Slot

Otkrio je i kako je promijenio taktiku.

“U napadu smo pokušali nešto drugačije. U ovom trenutku teško je raditi na napadačkoj strukturi, pa smo pokušali sve pojednostaviti jer bi inače moglo postati još teže. Stil nogometa je takav kakav jest i mislim da je ovo dobar početak.

Momčadski duh bio je nevjerojatan. To je bio glavni zahtjev. Kvaliteta postoji. Svaki je bod ključan, idemo utakmicu po utakmicu. Nadamo se da je danas bila prekretnica.”

Ponovno se postavilo pitanje o njegovoj budućnosti na klupi londonskog kluba.

“U svakom klubu na svijetu isto je kao u Tottenhamu kad nema dobrih rezultata. Promjena trenera daje ‘nadu’, ali problem ostaje. Trener mora riješiti problem. Novinari vole postavljati ovakva pitanja, ali to nema smisla. Treneri su prisiljeni odgovarati na takva pitanja, inače bi radije ostali kod kuće. Vi stalno inzistirate na istim pitanjima.”