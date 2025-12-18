Trener Osasune: ‘Budimir je uvijek dobro kad zabija, on živi za gol’

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

Trener nogometaša Osasune Alassio Lisci rekao je da hrvatski napadač Ante Budimir "živi za gol", nakon što je u srijedu navečer zabio pogodak za 4-2 protiv drugoligaša Huesce, čime je ekipa iz Pamplone izborila osminu finala Kupa.

“Budi je uvijek dobro kada zabija”, rekao je uz osmijeh Lisci na konferenciji za medije upitan o 34-godišnjem hrvatskom reprezentativcu.

“On je takav, živi s golom i za gol”, dodao je.

Lisci je uveo Budimira u igru u 105. minuti produžetka premda ga je htio sačuvati za subotnju prvenstvenu utakmicu s Deportivo Alavesom.

“Raul Garcia više nije mogao, a bilo je još igrača na granici izdržljivosti pa sam morao mijenjati. Htio sam sačuvati neke igrače, ali morao sam ih uvesti zbog situacije na terenu”, izjavio je trener.

Budimir je zabio gol u 117. minuti, potvrdivši time pobjedu Osasune. To mu je bio šesti pogodak u 17 utakmica ove sezone.

Osasuna nije uspješna kao prethodnih sezona te se nalazi na 16. mjestu u prvenstvu među 20 klubova, s istim brojem bodova kao Girona u zoni ispadanja. No, za razliku od klubova u sličnoj situaciji poput Real Sociedada i Ovieda koji su smijenili trenere prošli vikend, ili Girone gdje pričuvni vratar Dominik Livaković želi napustiti klub, u Osasuni vlada mir.

“Igramo bolje nego to skupljeni bodovi pokazuju”, rekao je Osasunin predsjednik Luis Sabalza na božićnom ručku s novinarima u ponedjeljak. “Istina je da smo ranije u ovo vrijeme bili bolje plasirani na tablici, ali energija i momčadski duh su snažni. Momčad je dobra pa sam zadovoljan”, dodao je.

Predsjednik je rekao “da niti u jednom trenutku nisu razmišljali o smjeni Liscija”, 40-godišnjeg Talijana. Doveli su ga ljetos kada je otišao Vicente Moreno koji je lani zauzeo deveto mjesto u prvenstvu. Lisci je došao nakon što se iskazao odvevši drugoligaša Mirandes do finala doigravanja za ulazak u prvu ligu, u kojem je izgubio od Ovieda.

“Trebamo zadržati mirnoću. Treneru ne možemo ništa prigovoriti kada je riječ o poslu. Također niti igračima jer se jako trude i žele promijeniti ovu dinamiku”, rekao je Sabalza.

Lisci je zahvalio na povjerenju i objasnio da se vraćaju ozlijeđeni igrači te se “čini da stvari idu nabolje”.

Sportski direktor Braulio Vazquez rekao je da već radi na dovođenju pojačanja u obrani. “Razmatramo i druge pozicije jer smatram da ih trebamo ojačati, premda će biti teška situacija na tržištu”, izjavio je Braulio uoči otvaranja zimskog prijelaznog roka.