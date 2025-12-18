Trener Istre: Šafarić radi sjajan posao, bit će nam jako teško

Podijeli :

xLukaxKolanovicx via Guliver

Uoči zimske stanke nogometaši Varaždina i Istre otvaraju posljednje kolo našeg prvenstva prije zimske stanke utakmicom u petak od 16 sati. Susret je na konferenciji za medije najavio Oriol Riera, trener Istre.

“Posljednja utakmica ove godine. Vjerujem da će biti teško gostovanje, jer je za nas svaka utakmica koju igramo vani teža nego kod kuće. Kod Varaždina nam se sviđa njihov način igre i sve što rade na terenu pa vjerujem da će biti teško protiv njih. Također, mislim da je Nikola Šafarić u HNL-u radio jako dobar posao, zna što ova liga zahtjeva, dobri su u obrani i tranzicijama. Imaju brze igrače prema naprijed, moramo biti spremni na to”, rekao je Riera i dodao:

“Za nas je ovo bio dobar tjedan, odradili smo dobre treninge, posebno posljednja dva dana. Spremni smo sutra za utakmicu i na borbu za bodove. Iako Istra ima lošu tradiciju u Varaždinu, tu smo da probijamo tradicije, a i sve su to samo brojke. Ako damo sve od sebe, sigurno ćemo imati svoje šanse. Ova liga je specifična i kad misliš da imaš kontrolu igre, stvari se brzo mogu promijeniti. Što se ekipe tiče, jedino su Kadušić i Lawal izvan kadra.”