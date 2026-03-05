Trener Brightona opleo po Arteti: ‘Nikad neću biti trener koji pokušava tako pobijediti’

Podijeli :

xSeanxRyanx via Guliver Image

U 29. kolu Premier lige Arsenal je na gostovanju kod Brightona slavio s 1:0 te je napravio krupan korak prema osvajanju domaćeg prvenstva. Topnici su bili sretni s tim ishodom, za razliku od Fabiana Hurzelera, trenera Brightona.

On je već prije susreta kritizirao Arsenal po pitanju njihovog “zadržavanja” iako su Topnici zapravo tek 11. po prosječnom broju minuta koje se utroši na izvođenje prekida.

VIDEO / Arsenal pogotkom Sake slavio kod Brightona, Topnici napravili veliki korak ka tituli

Za vrijeme susreta Hurzeler je bio posebno nabrijan, a poraz mu je teško pao pa se na konferenciji za medije obrušio na Mikela Artetu.

Izjavio je tako da je “samo jedna momčad došla igrati”, kako on nikad neće biti trener koji na takav način pokušava pobijediti, a osvrnuo se i na Arsenalovog vratara Davida Rayu.

“Jeste li ikada vidjeli da neki vratar tri puta u jednom susretu legne na pod zbog ozljede?” Rekao je i da se treba to zadržavanje nekako ograničiti jer “u prosjeku igrate 60 minuta čiste igre, a protiv Arsenala to postane 50”.

Na sve te komentare reagirao je i Mikel Arteta na svojoj konferenciji za medije koja je uslijedila. Njega su pitali za komentar, a baskijski trener rekao je samo:

“Kakvo iznenađenje. Dovoljno je pogledati prošle utakmice i od njega ćete pronaći slične komentare.”