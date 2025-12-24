Tottenhamov trener brani Van de Vena? Što je trabao napraviti Isak

Podijeli :

(AP Photo/Ian Walton) via Guliver Image

Komisija je zaključila kako Van de Ven nije startao na protivnika niti prošao kroz njegovu stajaću nogu, već je pravilno pokušao blokirati udarac, zbog čega se duel ne smatra prekršajem za crveni karton.

Trener Tottenhama Thomas Frank stao je u obranu Mickyja van de Vena nakon optužbi Arnea Slota da je nesmotrenim startom slomio nogu Alexanderu Isaku. Frank je odbacio takve tvrdnje, istaknuvši kako je riječ o pokušaju blokiranja udarca, a ne o opasnom startu.

– Očito se ne slažem. Govorimo o braniču koji čini sve da spriječi pogodak. Lopta mu je skliznula, a on je išao blokirati šut – rekao je Frank.

U obrazloženju odluke istaknuto je da je Van de Ven klizao kako bi zatvorio prostor ispred Isaka, dok je ozljeda nastala u trenutku kada je napadač postavio nogu za udarac, a stopalo mu završilo između braničevih nogu.

