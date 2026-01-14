Tottenham predstavio novo pojačanje: ‘Oteli’ su ga Aston Villi za 40 milijuna eura

Podijeli :

(AP Photo/Altaf Qadri) via Guliver Image

U srijedu popodne Tottenham je predstavio novo pojačanje.

Spursi su u svoje redove doveli ofenzivnog veznjaka, “osmicu”, Connora Gallaghera. On je u redove sjevernolondonskog kluba došao iz Atletico Madrida.

Engleski veznjak trebao je otići u Aston Villu koja je sve dogovorila s Madriđanima, ali Tottenham se uključio i preoteo igrača koji je već bio u tri londonska kluba, Charltonu, Crystal Palaceu i Chelseaju. Spursi su za njegove usluge platitli 40 milijuna eura.

Tottenham je trenutačno na 14. mjestu Premier lige, ali od borbe za europske pozicije nisu predaleko. Sedmi Manchester United bježi im pet bodova dok im peto mjesto, koje može voditi u Ligu prvaka, bježi šest bodova.