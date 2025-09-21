Tko će osvojiti Zlatnu loptu? Jedan detalj sugerira da nagrada odlazi u ruke Yamala

France Football će sutra u Parizu dodijeliti nagradu za najboljeg nogometaša prošle sezone, a glavni kandidati su Ousmane Dembélé i Lamine Yamal. Uoči same svečanosti pojavio se detalj koji sugerira da bi igrač Barcelone mogao biti osvajač prestižne nagrade.
Naime, Lamine Yamal u francusku je prijestolnicu poveo čak dvadesetak članova obitelji, što mnogi tumače kao nagovještaj njegova uspjeha. Prema navodima beIN Sportsa, svi će biti prisutni na ceremoniji, odjeveni u odjeći brenda Dolce & Gabbana, a planira se i privatno slavlje u slučaju osvajanja Zlatne lopte.
Glavni urednik France Footballa, Vincent Garcia, istaknuo je kako je broj ljudi koji znaju tko je dobitnik sveden na minimum.
“Ja sam jedini koji zna tko je osvajač Zlatne lopte”, rekao je Garcia te dodao da se nagrada dodjeljuje prema kriterijima poput individualnih i odlučujućih nastupa, osvojenih trofeja, kao i ponašanja na te izvan terena.
Procjene govore da Dembélé ima blagu prednost, premda španjolski mediji ističu i ozbiljne šanse mladog Yamala. Mundo Deportivo navodi: “Ousmane Dembélé je favorit, ali ni Lamine Yamal nije bez izgleda. Ako pobijedi, proslava će se održati u Parizu.”
Tko će ponijeti laskavo priznanje saznat će se u ponedjeljak, 22. rujna. Oba kandidata iza sebe imaju iznimno uspješne sezone – Dembélé je s PSG-om osvojio gotovo sve, dok je Yamal briljirao u dresu Barcelone i španjolske reprezentacije.
Podsjetimo, prošle je sezone nagradu osvojio veznjak Manchester Cityja Rodri, dok je dodjela završila skandalom jer je Real Madrid bojkotirao događaj nakon što je postalo jasno da Vinicius Junior neće dobiti nagradu. Prema izvještajima, očekuje se da ni ove godine predstavnici Reala neće biti prisutni, budući da među kandidatima nema njihovih nogometaša.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!