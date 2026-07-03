Tehnologija odlučila utakmicu: FIFA otkrila zašto je VAR poništio gol Gvardiola

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xLeonardoxRamirezx via Guliver

Međunarodni nogometni savez (FIFA) oglasila se posebnim priopćenjem glede utakmice šesnaestine finala SP-a između Hrvatske i Portugala (1-2) u Torontu i situacije u kojoj su suci su poništili hrvatski gol za izjednačenje zbog zaleđa.

Duboko u sudačkoj nadoknadi Joško Gvardiol zabio je gol za 2-2 nakon dodavanja Marija Pašalića koji je bio u zaleđu. Akciji je prethodio ubačaj Ivana Perišića kojeg je, prema FIFA-i, glavom prema Pašaliću ipak skrenuo Igor Matanović.

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Norveški sudac Espen Eskas isprva je priznao gol, ali nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, poništio ga je. FIFA tvrdi da su senzori u službenoj lopti detektirali su da je Matanović dodirnuo loptu glavom.

“Matanović je dodirnuo loptu tijekom akcije koja je dovela do gola za 2-2. Ovi podaci omogućili su sucu da ispravno dodijeli zabranjeni položaj i posljedično poništi gol. Riječ je o osjetljivim senzorima u lopti koji detektiraju i najmanji dodir i odmah prenose tu informaciju VAR-u. Taj se kontakt gledatelju u televizijskom prijenosu prikazuje kao grafički prikaz otkucaja srca, što sucu pruža izuzetno točne podatke za brzo i ispravno donošenje odluka”, navodi se u priopćenju za javnost FIFA-e.

Sustav na lopti ima IMU senzor, odnosno minijaturna inercijska mjerna jedinica, ugrađena u Adidasovu loptu “Trionda” koja se koristi na ovom Svjetskom prvenstvu. Senzor radi na frekvenciji od 500 Hz, što znači da prikuplja podatke o ubrzanju, rotaciji i trodimenzionalnom kretanju lopte čak 500 puta u sekundi. Ta je frekvencija značajno viša od one televizijskih kamera, koje u pravilu snimaju s oko 50 sličica u sekundi. To sustavu omogućuje da s iznimnom preciznošću odredi točan trenutak kada igrač dodirne loptu.

Ivan Perišić doveo je Hrvatsku u vodstvo u 53. minuti, Cristiano Ronaldo izjednačio je s bijele točke u 68. minuti, a Goncalo Ramos postigao je pobjednički gol za Portugal u četvrtoj minuti sudačke nadoknade.