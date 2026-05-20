Talijani se raspisali o Modrićevoj budućnosti: ‘Postavio je četiri uvjeta Milanu’

Luka Modrić mogao bi ostati u Milanu i sljedeće sezone, ali talijanski mediji tvrde da prije odluke želi jasna jamstva o budućnosti kluba. Iako je zadovoljan u Milanu i ima odličan odnos s navijačima, hrvatski veznjak navodno ne želi produžiti suradnju ako momčad neće imati ozbiljne natjecateljske ambicije.
Prema pisanju talijanskih medija, Modriću je važno da Milan bude sposoban boriti se za vrh talijanskog nogometa i ostvariti dobar rezultat u Ligi prvaka. Osim toga, želi jasnije definiran sportski projekt i informacije o budućnosti trenera Massimiliana Allegrija, kojeg iznimno cijeni i priželjkuje njegov ostanak na klupi.
Talijani navode kako su svi njegovi zahtjevi povezani te da se svode na želju za stabilnim i ambicioznim klubom. Smatra se i da bi njegov pritisak na upravu mogao natjerati čelnike Milana na konkretnije poteze oko jačanja momčadi i organizacije kluba.
Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon odlaska iz Real Madrida i unatoč 40. godini imao važnu ulogu u momčadi. Ove sezone odigrao je 36 utakmica uz dva gola i tri asistencije.
Kraj sezone obilježila mu je ozljeda jagodične kosti koju je zadobio u sudaru s kapetanom Juventusa Manuelom Locatellijem. Nakon operacije trenira sa zaštitnom maskom, a očekuje se da bi mogao nastupiti u posljednjem kolu Serie A protiv Cagliarija, u utakmici u kojoj Milan lovi potvrdu plasmana u Ligu prvaka.
