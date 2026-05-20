Talijani se raspisali o Modrićevoj budućnosti: ‘Postavio je četiri uvjeta Milanu’

Talijani navode kako su svi njegovi zahtjevi povezani te da se svode na želju za stabilnim i ambicioznim klubom. Smatra se i da bi njegov pritisak na upravu mogao natjerati čelnike Milana na konkretnije poteze oko jačanja momčadi i organizacije kluba.

Modrić je u Milan stigao prošlog ljeta nakon odlaska iz Real Madrida i unatoč 40. godini imao važnu ulogu u momčadi. Ove sezone odigrao je 36 utakmica uz dva gola i tri asistencije.

Kraj sezone obilježila mu je ozljeda jagodične kosti koju je zadobio u sudaru s kapetanom Juventusa Manuelom Locatellijem. Nakon operacije trenira sa zaštitnom maskom, a očekuje se da bi mogao nastupiti u posljednjem kolu Serie A protiv Cagliarija, u utakmici u kojoj Milan lovi potvrdu plasmana u Ligu prvaka.