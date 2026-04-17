Talijani otkrili pod kojim uvjetima Modrić ostaje u Milanu

AP Photo/Andrew Medichini via Guliver Image

Luka Modrić prošlog je ljeta stigao u Milan kao slobodan igrač nakon 13 uspješnih godina u Real Madridu.

Sezona se bliži kraju i postavlja se pitanje gdje će Modrić nastaviti karijeru, a talijanski Sky i Calciomercato otkrivaju da je postavio tri uvjeta za ostanak u Milanu.

Glavni preduvjet za nastavak suradnje jest ispunjenje osnovnog cilja sezone, a to je plasman u Ligu prvaka. Modrić bi čak i uz manju minutažu u domaćem prvenstvu, radije imao važnu ulogu u natjecanju koje je s Realom osvajao više puta.

Važan faktor pritom je i status trenera Massimiliana Allegrija. Modrićeva budućnost usko je povezana s trenerom koji mu je dao ključnu ulogu u Milanovoj igri. Njihov odnos temelji se na velikom međusobnom uvažavanju, a iskusni veznjak ne želi remetiti ravnotežu između svoje liderske pozicije na terenu i Allegrijeva autoriteta s klupe. No, trenerova budućnost zasad nije potpuno sigurna jer se sve češće spominje kao kandidat za klupu talijanske reprezentacije, u slučaju da Giovanni Malagò preuzme mjesto predsjednika Talijanskog nogometnog saveza.

Treći važan element odnosi se na sportske ambicije kluba. Modrić želi biti siguran da će Milan u sezoni 2026./27. imati dovoljno kvalitetnu momčad za borbu za najveće ciljeve te da će tijekom prijelaznog roka dodatno ojačati kadar. Ako klub ispuni ta tri uvjeta, ne bi trebalo biti prepreka za nastavak suradnje, osobito nakon što je Modrić u svojoj prvoj sezoni pokazao koliko mu je stalo do kluba i koliko znači kao vođa momčadi.