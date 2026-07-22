Talijani otkrili kada će Modrić obznaniti veliku odluku: ‘Njegov cilj je jasan’

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Boris Kovacev/CROPIX via Guliver

Kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić spreman je za nastavak svoje nogometne priče na San Siru.

Kako prenose talijanski mediji na čelu s uglednom Gazzettom dello Sport, 40-godišnji veznjak bi u četvrtak trebao službeno potpisati novi jednogodišnji ugovor s Milanom, nakon čega će se priključiti momčadi na pripremama u Australiji.

Talijani: Modrić je odabrao ostanak u Milanu unatoč drugim ponudama, povratak u Dinamo bio je opcija Stanić za SK o kontroverzama na SP-u, Biliću i Modriću: ‘To je izazov za novo vrijeme’

Odluka o ostanku donesena je iz želje da karijeru okonča u pobjedničkom stilu. Nakon što su završnica prošle sezone s Rossonerima i nedavno Svjetsko prvenstvo ostavili gorak okus, Modrić je tijekom odmora održavao formu i odbacio misli o umirovljenju.

“Njegov cilj je jasan, želi podići trofej. Činjenica da su vlasnik Cardinale i trener Amorim naglasili svoju ambiciju za borbu za Scudetto i ‘drugu zvjezdicu‘ uvelike mu se svidjela i upravo to vidi kao izazov i najbolji mogući način za završetak karijere”, piše Gazzetta dello Sport.

Hrvatski “maestro” svjestan je fizičkih zahtjeva naporne sezone te uloge koju će imati u momčadi. S obzirom na nastupe u Serie A, talijanskom Kupu i Europskoj ligi, plan je pažljivo dozirati minutažu. Modrić vjeruje kako je tridesetak vrhunskih nastupa u sezoni znatno bolja opcija od rizika pada energije i lošijih izvedbi.

Kao šestostruki osvajač Lige prvaka i dobitnik Zlatne lopte, Modrić želi nastaviti igrati na najvišoj razini i napustiti nogometnu scenu onako kako je na njoj i trajao — kao pravi pobjednik.