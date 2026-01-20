Talijani odlučili: Za navijače dva kluba zabrana putovanja do kraja sezone

AP Photo/Gregorio Borgia via Guliver

Stigle su im sankcije.

Talijansko ministarstvo unutarnjih poslova zabranilo je navijačima Rome i Fiorentine putovanja na sve gostujuće utakmice do kraja ove sezone talijanskog nogometnog prvenstva zbog tučnjave na autocesti prošlog vikenda.

Oko 200 osoba sukobilo se u zaustavnoj traci autoputa u blizini Bologne u nedjelju kada su navijači Fiorentine putovali upravo u Bolognu, a navijači Rome u Torino na dvoboje protiv istoimenih domaćina.

