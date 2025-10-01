Talijani ne prestaju s pohvalama Modriću, a sad su još jednom izjavom iznenadili nogometni svijet

Podijeli :

sportinfoto/DeFodi Images via Guliver

Luka Modrić uživa na San Siru.

Lakoća i lepršavost njegove igre natjerale su i autore uglednih novina Corriere della Sera na rečenicu kojom se dive hrvatskom nogometašu.

Doduše, izjavom ‘živio prvak’ možda su i otišli korak predaleko, ako su već sada progasili Rossonere talijanskim prvacima.

“Kad bi bilo potrebno platiti doplatu za ulaznicu kako bi se vidjela igra Luke Modrića, sigurni smo da bi svatko posegnuo u novčanik unatoč vremenima u kojima živimo. Živio prvak.”