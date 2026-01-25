Talijani: Napad na Scudetto ne postoji bez Modrića, vraća se u sastav Milana

Podijeli :

xNicolòxCampox via Guliver

Roma i Milan večeras od 20:45 igraju derbi Serie A.

Milan u susret ulazi kao drugoplasirana momčad s četiri boda i utakmicom manje od vodećeg Intera, dok je Roma na četvrtom mjestu s četiri boda manje od današnjeg protivnika Milana.

Današnji je susret važan zbog borbe za Ligu prvaka sljedeće sezone, a talijanska Gazzetta javlja da se u sastav Milana vraća Luka Modrić.

“Napad Milana na naslov ne postoji bez Modrića. On je uz Rabiota ključan za to što se vidi kadgod ga nema na terenu. To zna i Allegri koji do kraja sezone neće u puno utakmica riskirati odmarajući sjajnog Hrvata”, hvale Talijani još jednom Modrića kojeg je trener Allegri u prošlom kolu odmarao upravo za ovaj susret.