Talijani: Modrića čeka detaljniji specijalistički pregled

Podijeli :

Guliver Image

Luka Modrić zabrinuo je sve u Milanu nakon snažnog udarca koji je pretrpio u sudaru s Manuelom Locatellijem u nedjeljnom derbiju s Juventusom

Hrvatski veznjak morao je napustiti teren uz pomoć jednog od fizioterapeuta i šefa medicinske službe Milana Stefana Mazzonija,

Talijanski mediji bliski Milanu doznaju kako Modrić nakon utakmice nije išao na detaljniji pregled i testove, nego se kući vratio s preporukom da ledom tretira ozlijeđenu jagodičnu kost.

“Njegovo stanje procijenit će liječnici tijekom ponedjeljka, kada će Modrić obaviti detaljniji specijalistički pregled”, navodi La Gazzetta dello Sport.

Na San Siru su, jasno, zabrinuti, nadamo se da će sve proći u redu…