Tadić odbio Zvezdu, službeno je predstavljen u novom klubu

Al Wahda FC

Al Wahda iz Abu Dhabija službeno je potvrdila dolazak Dušana Tadića. Bivši kapetan Srbije nosit će "desetku" u novom klubu.

Tadić je u Ujedinjenim Arapskim Emiratima potpisao ugovor na godinu plus godinu.

Tijekom prethodna dva mjeseca Crvena zvezda je pokušala dovesti Tadića, ali iskusni ofenzivni igrač je nekoliko puta odbio srbijanskog prvaka.

Želio se pridružiti jednoj od najjačih liga, ali to nije bilo u skladu sa stvarnošću i na kraju je postigao dogovor s klubom iz Emirata.