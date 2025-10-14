Švedski napadač od 145 mil. eura nakon poraza od Kosova: ‘Preloše je. Sramotno!’

Podijeli :

Peter Sonander SPP via Guliver

Švedska nogometna reprezentacija doživjela je potpuni slom u aktualnim europskim kvalifikacijama za odlazak na Svjetsko prvenstvo iduće godine te je na samom dnu skupine B.

U četiri utakmice Šveđani su tek jednom remizirali i tri puta izgubili. Debelo ispred njih su Švicarska s deset i Kosovo sa sedam bodova, dok pretposljednja Slovenija ima tri boda.

Najjače karike Švedske trebali su biti napadači Alexander Isak i Viktor Gyokeres, nogometaši koji su ovog ljeta napravili megalomanske transfere. Isak je prešao iz Newcastlea za 145 milijuna eura u Liverpool, a Gyokeres iz Sportinga u Arsenal. Premda se rijetke svjetske reprezentacije mogu pohvaliti s takvim napadačkim dvojcem, Švedska je u četiri kvalifikacijske utakmice postigla samo dva pogotka.

U ponedjeljak je Švedska izgubila domaći susret u Goteborgu protiv Kosova 0:1.

Za Dagens Nyheter izrazio je Isak veliko razočaranje nakon još jednog ponižavajućeg poraza.

“Ne znam. Mi igrači smo prokleto nezadovoljni. I kao što sam već rekao, preuzimamo puno odgovornosti. Gledamo se u ogledalo. Nitko nije pošteđen. Ni mi igrači, ni mi kao momčad. A to naravno uključuje i trenera i sve oko njega. Ali u ta se pitanja ne miješamo.”

Švedsku su izviždali vlastiti navijači.

“Nije zabavno. Nije zabavno biti izviždan. U isto vrijeme, ne možete tražiti puno više. Jako smo podbacili. Tužno je što smo u ovoj situaciji”, rekao je Isak pa dodao:

“Preloše je. Sramotno. Ponovno smo razočarani. Igramo preloše. Način na koji igramo ne funkcionira. Individualno smo također loši. Dakle, to je kombinacija svega. Ne znam što ćemo učiniti. Ali sve je previše loše.”

Pojasnio je svoju ‘sramotnu ocjenu’.

“Samo općenito. Pozicija u kojoj smo s jednim bodom. Kosovo igra vrlo dobro. Djelomično zato što im mi to dopuštamo. Možda su bolji nego što mislite, ali i dalje mislim da bismo trebali moći bolje s igračima koje imamo.”

