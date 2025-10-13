VIDEO / Kosovo korača prema play-offu, bivši mladi Vatreni asistirao za pobjedu u Švedskoj

Podijeli :

Kosovo je u Göteborgu pobijedilo Švedsku 1:0 u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo, a jedini gol postigao je Fisnik Asllani uz asistenciju bivšeg igrača Rijeke i mladog hrvatskog reprezentativca Veldina Hodže.

Tom pobjedom Kosovo se učvrstilo na drugom mjestu skupine B i približilo play-offu.

Švicarska je, pak, u Ljubljani odigrala 0:0 sa Slovenijom te propustila priliku povećati prednost, pa joj Kosovo sada zaostaje samo tri boda.

Borba za prvo mjesto u skupini time je postala neizvjesnija.

