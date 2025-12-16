Sutra se održava redovna skupština Dinama, na Maksimiru su ostvareni rekordni prihodi

Podijeli :

GNK Dinamo Zagreb

Dinamo će sutra održati redovnu skupštinu na kojoj će biti predstavljeni prihodi u 2025. godini.

Ima i jedna novost, a to je da će ta Skupština nakon dugo godina biti zatvorena za medije.

Jedna od tema bit će i financijsko izvješće kluba, odnosno rebalans proračuna. Prema financijskom planu za ovu godinu, on je trebao iznositi 62 milijuna eura. No, kako piše Germanijak, procurila je informacija prema kojoj će prihodi, bude li rebalans usvojen, iznositi rekordnih 76 milijuna eura.