Sudačka komisija izdvojila odluke sa samo jedne utakmice: Suci su sve ispravno dosudili

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 20. kola SuperSport Hrvatske nogometne lige.

Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO – VARAŽDIN (14. minuta); kazneni udarac

Sudac, koji se nalazio na rubu kaznenog prostora, nije, sukladno smjernicama, prepoznao kažnjivu igru rukom kada je domaći branič br. 6 jasno lijevom rukom, uz vidljivo dodatnu kretnju, nedozvoljeno ostvario kontakt s loptom.

Nakon ispravne VAR intervencije i pregleda snimke sudac je ispravno dosudio kazneni udarac za gostujuću momčad. Situaciju pogledajte OVDJE.

Situacija br. 2: SLAVEN BELUPO – VARAŽDIN (42. minuta); druga opomena

Igrač gostujuće momčadi br. 22 se namjerno sudario sa suparničkim igračem br. 5 dok se igra odvijala desetak metara dalje.

Sudac je odmah zaustavio igru te prekršitelju pokazao drugi žuti karton zbog ovog nesportskog ponašanja.

Čak i ako sam izazov nije bio nesmotren, ovakav incident koji se nije dogodio u borbi za loptu, predstavlja nesportsko ponašanje i mora se kazniti opomenom. Stoga u skladu s našim očekivanjima podržavamo ovu odluku suca donesenu na terenu za igru. Situaciju pogledajte OVDJE.

Situacija br. 3: SLAVEN BELUPO – VARAŽDIN (79. minuta); kazneni udarac

Gostujući branič br. 38, pokušavajući odigrati loptu, udario je suparničkog igrača broj 11 nogom u lijevi list.

S obzirom na to da branič nije dotaknuo loptu i da je udarac u nogu napadača bio jasan, sudac, koji je bio ispravno pozicioniran, ispravno je dosudio kazneni udarac. Situaciju pogledajte OVDJE.