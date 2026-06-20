Sučić i Šutalo najavili Panamu: Složili su se oko najvećeg problema iz prve utakmice

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Hrvatska nogometna reprezentacija traži povratak na pobjednički kolosijek nakon poraza od Engleske u prvom kolu grupne faze Svjetskog prvenstva. Prilika za popravak dojma dolazi već u noći s utorka na srijedu kad će Vatreni zaigrati protiv Paname. Hrvatska nakon uvodnog poraza praktički nema pravo na pogrešku, a o ključnoj utakmici drugog kola govorili su Petar Sučić i Josip Šutalo na redovnoj konferenciji za medije u kampu reprezentacije.

Šutalo je odgovorio na prvo pitanje okupljenih novinara koje je interesiralo kako se Vatreni pripremaju za okršaj s Panamom:

“Danas smo odradili kratku analizu. Idu dosta na centaršuteve, nemaju toliko individualaca, igraju timski. Igraju i na duge lopte i moramo se za to pripremiti.”

Sučić je bio upitan o prilagodbi nakon prelaska u milanski Inter prije godinu dana:

“Imao sam uspješnu sezonu i sve je u najboljem redu. Fokus je sad na reprezentaciji. Prilagodba mi nije bila problem, promijenio sam dosta klubova. Treba se prilagoditi na klubove na višoj razini.”

Šutalo je nastavio odgovarati na nešto aktualnija pitanja – o problemima u branjenju prekida te mogućoj promjeni formacije na 4-2-3-1:

“Prekide nismo najbolje odradili u toj utakmici. Imali smo sad dva-tri dana da se odmorimo. Sad krećemo popravljati to, svatko se mora prilagoditi i popraviti. Što se tiče formacije s četiri u obrani, to smo igrali i nije nam ništa strano.”

Sučić je podijelio svoje dojmove o utakmici s Engleskom:

“Igrali smo s Englezima dobro, bili smo i bolji od njih u večini prvog poluvremena. Osim prekida, mislim da smo bili dobri. Moramo izvući neke pouke, ali i neke dobre stvari iz te utakmice.”

Osvrnuli su se na razlike između igranja za klub i reprezentaciju:

“Tu smo domaći, bolje se znamo i imamo sličan mentalitet”, zaključio je Šutalo. “Provodimo vrijeme zajedno igrajući razne igre, gledamo utakmice i po cijele dane smo zajedno u reprezentaciji. Lakše je tako stvoriti dobru atmosferu. U klubu je drugačije”, nadovezao se Sučić.