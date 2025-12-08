Strateg Rudeša za SK nakon jesenskog naslova: ‘Za elitni rang nemamo kadar, ali najvažnije je tamo stići’

Podijeli :

"Igranje na svom stadionu uzeo bih kao prednost ili nedostatak ako gledamo poziciju u poretku. Drugačije je kada igraš na svome i imaš svoj dom bez obzira na publiku."

Nogometsši Rudeša osvojili su naslov jesenskog prvaka u drugom rangu hrvatskog nogometa i najavili mogući povratak u HNL, a Sport Klub je imao priliku napraviti razgovor sa trenerom Velimirom Vidićem koji vodi ekipu od početka ove sezone. Vidić je rođen 12. travnja 1979. godine u Travniku te dosta dobro poznaje domaći nogomet s obzirom na to da je bio igrač Šibenika i Splita.

Osvrnuo se na završenu polusezonu, konkurenciju u ligi, ambicije kluba za ovu sezonu, momčad koju je preuzeo, HNL, Vukovar, stadion i očekivanja Rudeša ako se vrati u elitni razred. Čestitke na naslovu jesenskog prvaka s Rudešom u Prvoj nogometnoj ligi.

“Hvala. Što se jesenske titule tiče, mislim da je zaslužena. Kada pogledam sve utakmice uz doživljene poraze, na kraju zasluženo smo tu gdje jesmo.”

Imate dva boda više od Dugopolja, koje vas prati s druge pozicije te koje je odigralo izvrsno kao i vi.”

“Da, Dugopolje je trenutačno dva boda iza nas. Međutim, tu su Karlovac, Cibalia, Orijent i Dubrava koje sigurno poštujemo. To su ekipe, koje uz nekakvu dozu sreće ili dodatnu podršku možda mogu biti na mjestu na kojem se mi nalazimo. Liga je dosta podjednaka i mislim da su drugi klubovi vidjeli svoju šansu kako bi pretendirali za prvo mjesto. Mi smo prvi prošli kroz cilj te mislim da je to realno i zasluženo.”

Kakve su ambicije Rudeša ove sezone? Jesu li vezane za povratak u HNL?

“S obzirom na to da sam bio u omladinskom pogonu i da sam dosta dobro bio upoznat s ambicijama kluba, Rudeš uvijek ima visoke ciljeve odnosno da bude visoko plasiran. Naravno da će se pokušati vratiti u HNL.”

Momčad ste preuzeli od vašeg prethodnika Stjepana Babića. Kako vam se čini i jeste li zadovoljni s ovim što ste do sada ostvarili?

“Kada si na prvom mjestu, sigurno je da sam zadovoljan. Međutim, znam što su nam mane i nedostaci koje ćemo pokušati otkloniti u zimskom prijelaznom roku. Što se selekcije igrača tiče, to je jako dobra homogena grupa uz sve probleme koje smo imali od trećeg kola te mog preuzimanja. Ozlijedili su se Allyson i Lovrić te smo imali još neke ozljede ključnih igrača, ali možemo biti jako zadovoljni s igračima koji su iznijeli ovu polusezonu.”

Kakav vam je HNL općenito?

“HNL dosta gledam te pratim. Prvenstvo je jako zanimljivo ako se gleda bodovna razlika između Dinama i Hajduka, a kroz cijelu ligu vidi se da više nema velike dominacije Dinama. Ako se vratimo u moje vrijeme, Dinamo je bio dominantan i svi smo bili sretni kada bi se Dinamu uzeo bod ili čak ga dobili. Isto tako Hajduk, kojeg respektiram zbog kluba i navijača. Ovo ostalo rekao bih da je podjednaka borba. Onaj tko dvije ili tri utakmice odigra loše, taj pada dolje. Tko ostvari tri ili četiri pozitivna rezultata, taj je gore. Gledam kao nekakvu podjednaku ligu, ali mislim da će velika trojka ili četvorka uvijek krojiti gornji dio poretka. Ako ne u vrhu, onda će doći do sredine. Ovim malim klubovima je teško da se bore za vrh.”

Kako vidite Vukovar? Je li drugačije igrati na vlastitom stadionu i što bi bilo najbolje za klubove koji se plasiraju u društvo najboljih?

“Mislim da je Vukovar na dobrom tragu i da se može boriti s najboljima, ali na kraju prevlada širina rostera kojeg imaš. Igranje na svom stadionu uzeo bih kao prednost ili nedostatak ako gledamo poziciju u poretku. Drugačije je kada igraš na svome i imaš svoj dom bez obzira na publiku. Vukovaru nije lako igrati u Vinkovcima jer to nije njegov dom kao ni Osijek. S te strane mislim da je Vukovar u nedostatku, ali vjerujem da bi imao još bolje rezultate kada bi igrao na svom terenu jer je puno lakše. Split je ušao u HNL jer je igrao u svom domu i mislim da je tada to bila prednost. Da je igrao u Dugopolju, ne bi mu bilo isto iako je udaljeno samo 5 ili 10 kilometara. S te strane gledam klubove, koji ulaze u elitu i najbolje bi bilo da igraju na svojim stadionima.”

U slučaju da se Rudeš vrati u elitni razred, na što će najviše obratiti pažnju i s čime bi bio zadovoljan?

“Ako gledamo iz perspektive da Rudeš izbori HNL, igrači koji su trenutačno ovdje sigurno ne bi mogli iznijeti teret najjačeg ranga hrvatskog nogometa. Morali bi puno raditi na prijelaznom roku i formiranju momčadi. Ako napravimo dobru politiku kao na ljeto s dobro pogođenim igračima i dobar prijelazni rok, mislim mislim da možemo konkurirati za sredinu poretka. To je u slučaju ako budem imao priliku ući s Rudešom. Nadam se tome jer sam sportaš i vjerujem u to.”