Stipić iz momčadi Vukovara izbacio jednog od najiskusnijih igrača

Luka Kolanovic via Guliver

Mario Tičinović (34) više neće igrati za Vukovar do kraja sezone.

Odluku je donio trener Tomislav Stipić uz podršku klupske Uprave, a iskusnom beku ugovor ionako istječe za dva mjeseca pa se očekuje i raniji rastanak.

Kako prenosi Index, do razlaza je došlo nakon što Tičinović nije bio u kadru za utakmicu protiv Istre, iako se oporavio od bolesti. Neslaganje s trenerom završilo je odlukom da više ne bude dio prve momčadi.

Vukovar se pet kola prije kraja nalazi u teškoj situaciji i na rubu je ispadanja, sa sedam bodova manje od pretposljednjeg Osijeka.