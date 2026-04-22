Stipić iz momčadi Vukovara izbacio jednog od najiskusnijih igrača

Nogomet 22. tra 202621:59 0 komentara
Luka Kolanovic via Guliver

Mario Tičinović (34) više neće igrati za Vukovar do kraja sezone.

Odluku je donio trener Tomislav Stipić uz podršku klupske Uprave, a iskusnom beku ugovor ionako istječe za dva mjeseca pa se očekuje i raniji rastanak.

Kako prenosi Index, do razlaza je došlo nakon što Tičinović nije bio u kadru za utakmicu protiv Istre, iako se oporavio od bolesti. Neslaganje s trenerom završilo je odlukom da više ne bude dio prve momčadi.

Vukovar se pet kola prije kraja nalazi u teškoj situaciji i na rubu je ispadanja, sa sedam bodova manje od pretposljednjeg Osijeka.

Tičinović je karijeru započeo u Junaku, afirmirao se u Hajduku, a zatim igrao za Nordsjaelland, Lokeren i Zrinjski.

Tijekom karijere osvojio je ukupno osam trofeja: tri naslova prvaka Bosne i Hercegovine, dva Kupa BiH i jedan Superkup sa Zrinjskim, naslov prvaka Danske s Nordsjaellandom te Hrvatski kup s Hajdukom 2010. godine.

Ove sezone za Vukovar upisao je 26 nastupa uz tri asistencije.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)