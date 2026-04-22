Stipić iz momčadi Vukovara izbacio jednog od najiskusnijih igrača

Mario Tičinović (34) više neće igrati za Vukovar do kraja sezone.
Odluku je donio trener Tomislav Stipić uz podršku klupske Uprave, a iskusnom beku ugovor ionako istječe za dva mjeseca pa se očekuje i raniji rastanak.
Kako prenosi Index, do razlaza je došlo nakon što Tičinović nije bio u kadru za utakmicu protiv Istre, iako se oporavio od bolesti. Neslaganje s trenerom završilo je odlukom da više ne bude dio prve momčadi.
Vukovar se pet kola prije kraja nalazi u teškoj situaciji i na rubu je ispadanja, sa sedam bodova manje od pretposljednjeg Osijeka.
