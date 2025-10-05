Štimac o gostovanju kod Cvitanovića: ‘Siguran sam da bi i on volio lakšeg protivnika u debiju’

Podijeli :

AP Photo/Aijaz Rahi via Guliver

Sarajevo dočekuje Zrinjski u ponedjeljak od 18 sati u zadnjoj utakmici desetog kola BiH prvenstva.

Trener gostiju najavio je utakmicu protiv momčadi Marija Cvitanovića.

“Atmosfera je izvrsna, s razlogom, ostvarili smo nekoliko važnih pobjeda u proteklom tjednu i s optimizmom očekujemo ovu utakmicu. Promijenio se trener i ne znamo što očekivati, hoće li biti promjena. Ali prvenstveno radimo na sebi, na poboljšanju naše igre jer smo uvjereni da više ovisi o nama nego o protivniku, uz respekt prema svima”, rekao je Štimac pa dodao:

“Svaki novi dan je novo učenje. Po mom sudu, liga je natjecateljski dobra, za nas najteža, to će svatko potvrditi, navijao za Zrinjski ili ne. Na Zrinjski se svi ‘lože’, to je normalno, šampioni smo. Nama je svaka utakmica teška, svaka je utakmica ključna.”

Posebno se osvrnuo na novog trenera Sarajeva, Marija Cvitanovića.

“Marija znam jako dobro. Vidjet ćemo. Pitanje je kako je on doživio momčad, koliko je relevantnih informacija dobio, o čemu razmišlja, na koji način je doživio nas. Siguran sam da bi i on volio lakšeg protivnika u prvom nastupu.

Nadam se dobroj utakmici dva velika protivnika. U prvoj utakmici bili smo bolji, dominantniji i konkretniji i nastojat ćemo se tako postaviti i ovaj put. Ne znamo što očekivati od Sarajeva, kako je Mario doživio momčad i što planira. To je veliki upitnik. Zato se time ne zamaramo. Kad odabere sastav, znat ćemo za kakvu se koncepciju odlučio. Mi ćemo igrati svoju igru.”