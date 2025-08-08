Stigle kazne za prvo kolo SHNL-a: Hajduku najveća, kažnjeni Dinamo, Rijeka i Osijek

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 1. kolo SuperSport HNL-a.
“Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja”, stoji na službenoj stranici SHNL-a.
Hajduk – Istra 1961 (3. kolovoza 2025.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.600 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 3.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 4.600 eura.
Osijek – Dinamo (2. kolovoza 2025.)
Osijek
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.000 eura
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.500 eura
Rijeka – Slaven Belupo (3. kolovoza 2025.)
Rijeka
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.000 eura
