Stigle kazne za prvo kolo SHNL-a: Hajduku najveća, kažnjeni Dinamo, Rijeka i Osijek

HNK Hajduk Split

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 1. kolo SuperSport HNL-a.

“Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne, a sukladno praksi Uefe ovdje donosimo pregled izrečenih kazni prema kategorijama prekršaja”, stoji na službenoj stranici SHNL-a.

Hajduk – Istra 1961 (3. kolovoza 2025.)
Hajduk

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 1.600 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 3.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 4.600 eura.

Osijek – Dinamo (2. kolovoza 2025.)
Osijek

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.000 eura

Dinamo

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
– Kazna: 2.500 eura

Rijeka – Slaven Belupo (3. kolovoza 2025.)
Rijeka

Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika

– Kazna: 1.000 eura

